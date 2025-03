Von Dorion Weickmann

Es tut einen Wahnsinnsknall. Dann wird die Probe abgebrochen. Zurück bleiben schockierte Tänzer und ein am Boden liegender Kollege, der vor Schmerz fast bewusstlos wird. So endete 1966 die Karriere von Raymond Martin Barallobre Ramirez, dessen Namen aus PR-technischen Gründen zu Ray Barra verkürzt wurde: mit einem Riss der Achillessehne, die den Ersten Solisten des Stuttgarter Balletts für immer von der Bühne verbannte. Da war er gerade mal sechsunddreißig Jahre alt und hatte mit seinem Chef, dem Choreografen John Cranko, Jahrhundertrollen aus der Taufe gehoben: den Romeo in der heute legendären Stuttgarter Shakespeare-Adaption, die Titelrolle in „Onegin“, den Prinzen im „Schwanensee“. Voller Dankbarkeit erklärte der Ex-Ballerino Jahrzehnte später: „Stuttgart und Cranko waren das Beste, was mir in meiner Tanzkarriere passieren konnte.“