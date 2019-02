16. Februar 2019, 13:44 Uhr Nachruf Bruno Ganz ist tot

Der Schweizer Schauspieler, der in "Der Untergang" Adolf Hitler spielte, ist im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben.

Den Tod hat Bruno Ganz oft gespielt. Auf der Bühne in klassischen Dramen ebenso wie vor der Filmkamera. "In Sterberollen lernt man, dass es einem nicht hilft, sich auf den eigenen Tod vorzubereiten", sagte er einst im Interview mit der Zeit. Am Samstag ist der Schweizer Schauspieler im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Zürich gestorben. Er erlag in den frühen Morgenstunden im Kreise seiner engsten Familie seiner Krebserkrankung, wie seine Agentin Patricia Baumbauer mitteilte.

Mit ihm hat die Film- und Theaterwelt einen ihrer größten Mimen, Europa einen seiner renommiertesten Film- und Bühnenschauspieler verloren. 1996 vermachte der Schauspieler Josef Meinrad ihm den Iffland-Ring, eine Auszeichnung, die seit mehr als 100 Jahren an den würdigsten Schauspieler deutschsprachiger Bühnen auf Lebenszeit weitervererbt wird.

Ganz war auf der Bühne Tasso, Hamlet, Odysseus, Prometheus, Faust oder Ibsens Bauernsohn Peer Gynt. Beim Theaterpublikum vor allem durch seine Arbeit mit Peter Stein an der Schaubühne in Berlin längst hochgeschätzt, wurde der Schweizer mit Wim Wenders' "Der amerikanische Freund" 1977 auch als Filmschauspieler bekannt. Mehr als 80 Filme drehte er. In Werner Herzogs "Nosferatu" war er das Dracula-Opfer Jonathan Harker, in Volker Schlöndorffs "Die Fälschung" (1981) ein von Selbstzweifeln geplagter Kriegsberichterstatter. Kritiker und Publikum begeisterte er 1987 auch im Wenders-Film "Der Himmel über Berlin".

Bruno Ganz bei der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille im Jahr 2015. (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Ganz spielte häufig politische Rollen. 2017 etwa verkörperte er in der Verfilmung des Eugen-Ruge-Romans "In Zeiten des abnehmenden Lichts" einen fast 90-jährigen DDR-Funktionär. Welterklärer wollte er aber nicht sein, wie er einmal der Neuen Zürcher Zeitung sagte: "Es ist mittlerweile so üblich geworden, dass Schauspieler immer über das Welträtsel befragt werden und ihre Meinung zum Besten geben. Und irgendwie ödet mich das an."

Mit seinem gespenstischen Auftritt als Adolf Hitler in "Der Untergang" von Bernd Eichinger (Drehbuch) erregte Ganz 2004 weltweit Aufsehen. Seitdem hat er sich vor Rollenangeboten kaum retten können. Doch er blieb wählerisch, spielte, worauf er Lust hatte - darunter mit Liam Neeson den Hollywood-Thriller "Unknown Identity" (2011).

Seinen letzten Bühnenauftritt hatte Bruno Ganz 2012 in Paris in Luc Bondys Inszenierung "Homecoming", seine letzte Filmrolle in Lars von Triers "The House That Jack Built", der 2018 in die deutschen Kinos kam. Im Sommer 2018 sollte Ganz bei den Salzburger Festspielen in der Inszenierung der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" die Rolle eines Erzählers übernehmen - doch dazu kam es nicht mehr: Aus gesundheitlichen Gründen musste er absagen. Er soll nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie begonnen haben.