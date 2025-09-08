Silbrig schillernde Akkorde auf dem Wurlitzer, Mini-Opern aus Glück und Hoffnung: Zum Tod von Rick Davies, Mitgründer von „Supertramp“ und Pionier des elektrischen Klaviers im Pop.

Von Andrian Kreye

Rick Davies ist gestorben, Mitgründer, Sänger, Pianist und Komponist bei Supertramp. Das war die britische Band, die es Mitte der 70er-Jahre zur hohen Kunst machte, Songs zu schreiben, die mit wenigen Akkorden oder auch nur einer Verszeile tief ins Herz vorstoßen und dort für immer bleiben. „Dreamer“ war so ein Song, bei dem man hört, was die Band so einzigartig machte, und warum sie zum Soundtrack für den Teenage-Weltschmerz von Generationen wurde. Das Stück beginnt mit Davies’ Akkorden auf dem silbrig schillernden elektrischen Klavier der Firma Wurlitzer, einem Motiv auf dem Glockenspiel und dann hebt auch schon die Engelsstimme von Davies musikalischem Lebenspartner Roger Hodgson an: „Dreamer“.