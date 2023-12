Es war ein Sommer, wie er ihn oft erlebt hatte in den 20 Jahren mit Egotronic, seiner Band, die zeitweise hochfrequenter tourte als Taylor Swift. Vor ihm hüpfte an diesem schwülen Abend das politisch linke Leipzig auf und ab, die Studentinnen, die Hausbesetzer, die Raver und die Leute, die spontan vorbeikamen, um einfach mal zu hören, was da so für überdrehte Musik läuft. Torsun konnte von dort oben sehen, wie die Menge Bier verschüttete und wie sie sich über die nassen Frisuren freute. Und er konnte hören, wie diese Menge die Zeilen seines bekanntesten Liedes mitsang: "Heute heißt die Devise: Raven gegen Deutschland!" Veröffentlicht hatte er es im Jahr 2007, seitdem war es zu hören auf sämtlichen Demonstrationen im politischen Spektrum links der CDU.

Raven gegen Deutschland also. Muss man wahrscheinlich erklären. Dort, wo Torsun politisch und musikalisch groß geworden war, in den Jugendzentren des Landes rund um die Nullerjahre, tummelten sich einst viele Menschen, die sich "Antideutsche" nannten. Gerade für Laien ein womöglich verwirrendes Konstrukt: Linke, die gegen Rassismus und Faschismus und alles Deutschtümelnde sind, aber gleichzeitig explizit für jüdisches Leben und den Staat Israel. Torsun war einer von ihnen, ein Antideutscher, vielleicht einer der prägendsten Köpfe. Wer ihm in den letzten Wochen auf Instagram folgte, der erfuhr, wie sehr ihn das Weltgeschehen in Nahost, wie sehr ihn der Antisemitismus überall auf der Welt aber besonders in Deutschland, beschäftigte, obwohl er da schon zu schwach war, um sich noch auf Bühnen dazu zu äußern. Krebs, nichts mehr zu machen.

Aufgewachsen in Südhessen hatte er als junger Erwachsener den Karrierewunsch eines Lehrbuch-Punks, nämlich, so sagte er es selbst: "von Arbeitslosengeld zu leben, als Vollzeit-Raver und Polit-Chaot". Dieser Weg führte unvermeidlich weg aus Südhessen, und dieser Weg führte unvermeidlich nach Berlin. Nur: Mit der angepeilten Arbeitslosigkeit war es spätestens vorbei, als sich das, was Egotronic taten, rum sprach. Auch über das linksradikale Berlin hinaus.

Das Neue-Deutsche-Welle-hafte Gebelle von Torsun vermengte die Band mit den Synthie-Sounds von Gameboys und C64-Konsolen. Das war neu, und es klang spielerischer als der düstere Punk, dem Rio Reiser noch in den Knochen steckte. Dem mitunter machohaften Getue der torkelnden Männer mit Nietenjacke und Iro-Frisur nahm er im Punk-Milieu ein bisschen die Schwere. Vor den Bühnen standen nun auch mal Frauen.

In Torsuns Texten ging es um vieles - um Drogen, ums Tanzen. Er machte kein Geheimnis aus seinem Hang zum Gift. Er schrieb sogar ein Buch darüber, das er "Aus dem Tagebuch eines Fastenden" nannte, und in dem es auch um die Versuche ging, von den schlimmeren Sachen loszukommen.

Das war der Hedonismus. Und neben dem stand aber, gleichberechtigt, immer auch das Politische dieser Band und ihres Frontmannes. Titel eines Songs auf dem zweiten Album: "Nicht nur Raver".

Torsun machte es sich schwerer als andere im linken Milieu. Eine Zeitlang trug er auf der Bühne an der Hose, für alle sichtbar, einen Davidstern. Für manche: die reine Provokation. Damals. Egotronic wurde von Konzerten in der linken Szene ausgeladen. Damals? Die von einem Kleinstpublikum beobachteten Kontroversen aus dieser Zeit erinnern doch furchtbar an die Verrenkungen, die die Kulturszene heute vielfach lauter erlebt. Vor ein paar Jahren schuf Torsun die Initiative "Artists against Antisemitism". Zur Liste der beteiligten Künstlerinnen und Künstler gehören Sebastian Krumbiegel und Tocotronic. Seit dem 7. Oktober kamen etliche hinzu.

Der taz gab der Sänger vor einem halben Jahr noch ein langes Interview über seine Krebserkrankung. Damals sagte er mit Blick auf seine Genesungshoffnungen: "Ich bin noch nicht so weit." Kurz darauf erfuhr er, dass seine Chemotherapie nicht angeschlagen hatte. Vor ein paar Wochen zeigte er bei Instagram seinen Weihnachtsbaum, den er in diesem Jahr früher aufgestellt hat als in den Jahren zuvor. Zu Interviews fühlte er sich nicht mehr in der Lage.

"Torsun, du hast genug gekämpft und dir den Frieden und die Ruhe mehr als wohl verdient", schrieb seine Lebensgefährtin nun auf Instagram und beendet den Text mit "L'haim", was auf Hebräisch heißt: Auf das Leben. Am 30. Dezember ist Thorsten "Torsun" Burkhardt gestorben.