Afrika Bambaataa ist tot, einer der drei „Godfathers of Hip-Hop“. Inspiriert von Kraftwerk hatte er als Erster elektronische Musik in die DJ-Sets gebracht. Sein Kollektiv „Universal Zulu Nation“ verwandelte die Gangkultur der South Bronx in eine politische Bewegung. Lange war er so etwas wie der spirituelle Führer des Hip-Hop. Später wurde sein Ruf allerdings von Vorwürfen überschattet, dass er sich schon seit den 1970er-Jahren an Knaben vergangen habe.