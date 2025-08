Küsse im Regen, kuscheln im Park, Kapriolen nach einer schrecklichen Entdeckung: Im Liebesdrama „My Oxford Year“ beginnt eine Studentin eine Affäre mit ihrem Dozenten.

Von Hanna Böcher

Diese Geschichte beschwört ein Déjà-vu an mindestens 1000 andere, bauähnliche Filme herauf. Im Netflix-Drama „My Oxford Year“ trifft eine brave Streberin auf einen Bad Boy. Sie ist Amerikanerin, er Brite; sie ist arm, er ist reich; sie ist jung, er ist ein bisschen älter. Als Kulisse für diesen Culture Clash dient die Eliteuniversität Oxford, die mit viel „Dark Academia“-Ästhetik inszeniert wird, also mit einem melancholischen und sanft verklärenden Blick aufs Leben an einer Spitzenuni. Der Film basiert auf Julia Whelans gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2018.