Von Wolfgang Kralicek

Die Idee klang bezaubernd: Das Wiener Volkstheater lud den Künstler Jonathan Meese ein, einen Abend mit seiner 93-jährigen Mutter zu bestreiten. Brigitte Meese ist nicht nur Managerin ihres berühmten Sohnes ("Meine Mutter kann gut mit Bankern"), sie tritt auch in seinen wüsten Theaterproduktionen auf, die in den vergangenen Jahren unter anderem am Volkstheater liefen. Bühnenscheu ist die alte Dame also nicht, aber als Mutter von Jonathan Meese bringt einen ohnedies nicht so schnell was aus der Fassung.