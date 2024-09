Soziale Hetzmedien:Trump, Musk und der perfekte Hass

Von Andrian Kreye

Nun muss man eben doch über Humor streiten. Am Montag in den frühen Morgenstunden europäischer und dem frühen Abend südwestamerikanischer Ortszeit reagierte Tesla-Gründer Elon Musk auf den vermutlich zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump mit dem Satz: „Und niemand versucht wenigstens Biden oder Kamala zu ermorden“, ergänzt mit einem Grübel-Emoji. Es stecken nur noch winzige Spurenelemente von jener Ironie in diesem Satz, die auf Twitter mal üblich war, bevor Musk das Debattenforum übernommen, in X umbenannt und seither weitgehend ruiniert hat.