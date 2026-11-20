In dieser dunklen Jahreszeit mit ihren traurigen Gedenktagen muss es auch mal was zu lachen geben, und dafür sorgte nun Elon Musk. Wenige Wochen nach den amerikanischen Kongresswahlen, die die Demokraten haushoch gewonnen haben, entdeckte der reichste Mann der Welt plötzlich seine Distanz zur politischen Bewegung Donald Trumps. Er gestand, dass er sich dumm vorkomme, all das Geld in die Wahlkämpfe der Republikaner investiert zu haben, Hunderte Millionen Dollar: versenkt. Er sei gar nicht Maga, erklärte er, wisse eigentlich auch nicht sooo genau, was dieser Begriff bedeute. Musks unbeholfener Versuch, vor einer Laptopkamera die Rolle des Gemäßigten zu spielen, war hochkomisch. Man musste an alte Zeichentrickfilme denken, in denen kleine Männchen in einem Kanu plötzlich panisch in die Gegenrichtung rudern, weil sie den Wasserfall bemerken, auf den sie frohsinnig zugesteuert sind.