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Tanz und KICopycat statt Copyright

Lesezeit: 3 Min.

Screenshot aus dem Youtube-Video „Storm“von Gener8ion mit dem belgischen Rapper Yung Lean (Mitte).
Screenshot aus dem Youtube-Video „Storm“von Gener8ion mit dem belgischen Rapper Yung Lean (Mitte).
Quelle: GENER8ION / Yung Lean, Screenshot: SZ

Das Musikvideo „Storm“ ist im Netz ein Riesenhit. Inzwischen wird seine Choreografie mithilfe von KI-Tools massenhaft kopiert. Das Urheberrecht sucht noch nach Antworten.

Von Dorion Weickmann

SZ bei Google bevorzugen

Kaum war das „Storm“-Video Ende April online, setzte der Hype ein: Beifallsbekundungen im Sekundentakt für die Macher. Inhalt des siebenminütigen Clips: Ein College-Typ flegelt über das Gelände seiner Eliteanstalt, Refugium reichlich verrohter Insassen. Der Ansager scheucht, schikaniert und terrorisiert seine Buddys, rotzt dabei einen Song herunter und landet schließlich unter den 66 Kumpels auf den Stufen des Internatsgebäudes: keine Klassenfotokulisse, sondern Bühne für eine explosive Tanzsession. Mittendrin thront der Vokalartist mit Zigarette und blutbeflecktem Hemd, die Meute ringsum verfällt in motorische Ekstase: komplett synchron, komplett durchchoreografiert, ein Spuk zwischen toxischer Männlichkeit und Massenpsychose.

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