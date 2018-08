16. August 2018, 18:50 Uhr Musiktheater Werkstatt des Leids

Thomas Larchers "Das Jagdgewehr" in Bregenz

Von Egbert Tholl, Bregenz

Drei Briefe machen eine Oper. Yasushi Inoue hat sie erdacht, in seiner 1949 erschienenen Erzählung "Das Jagdgewehr". Darin erhält ein Dichter diese drei Briefe, nachdem er ein Gedicht über die Einsamkeit eines Jägers in einer Jagdzeitschrift veröffentlicht hat. Der Jäger ist nicht fiktiv, das Gedicht resultiert aus einer Beobachtung des Dichters, es ist Josuke Misugi, der sich in dem Gedicht erkannt fühlt. Und dem Dichter drei Abschiedsbriefe schickt. Den seiner Frau, den seiner Geliebten, den von deren Tochter, für die er wie ein Onkel war. Die Geliebte ist tot, nahm Gift, Gattin und "Nichte" wollen mit Misugi nichts mehr zu tun haben.

Aus Inoues Büchlein formte Friederike Gösweiner ein Libretto, das die Brieferzählungen in Begegnungen der Figuren auflöst, und Thomas Larcher schrieb die Musik dazu, im Auftrag der Bregenzer Festspiele. Seit Jahren gehört das Neue in Bregenz dazu, Aufregendes konnte man dabei erleben, Erst- und Zweitaufführungen, Entdeckungen. Larcher ist gerade in Österreich ein sehr bekannter Komponist, er hat das Festival der Klangspuren in Schwaz erfunden, er kann viel, auch scheitern.

Nun erhält die Neugierde auf "Das Jagdgewehr" ihren ersten Dämpfer, wenn man die deutsche Übersetzung der Geschichte von Oscar Benl aus dem Jahr 1964 liest. Schwer vorstellbar, dass deren Schwulst den Ton des Originals trifft. Die Übersetzung ist auch Basis des Librettos, der dicke Seim der Worte rinnt also in die Oper. Dort trifft er auf Larchers nervenaufreibende Musik, die oft sehr spannend ist, aber eines nie kann: schweigen. Der Chor der Schola Heidelberg schiebt sich hinter die Solisten, schafft einen zusätzlichen Klangraum, die Solisten selbst sind verstärkt, kommen einem klanglich sehr nah. Das Ensemble Modern macht unter Michael Boder ungeheuer viel Geräusch, Klangwellen brechen sich im Ohr des Zuhörers, viel Perkussion, Lärm, auch mal die Ahnung eines Schubert-Streichquintetts. Und stets sagt die Musik, es gehe um ungeheuer viel.

Es geht um ein Liebesverhältnis, das unendlich aufgebläht wird, aber leicht zu lösen wäre. Statt dessen leiden alle, fühlen sich als Verbrecher. Moral! "Lieben, geliebt werden, was für ein jammervolles Menschentum." Die Oper könnte einen ins Mark treffen, nähme sie sich ein wenig zurück. Karl Markovics inszeniert in lähmender Stilisierung (Japan!), Olivia Vermeulen als Geliebte und Andrè Schuen als Misugi singen fantastisch. Doch nicht einmal sie, auch nicht Sarah Aristidou, Giulia Peri und Robin Tritschler können die artifizielle Trübsal durchbrechen und ins Leben gelangen. Harte Kost.