Als Simon Stone im September 2016 in Basel seine erste Oper inszenierte, stand er auf dem Gipfel eines frühen Ruhms. Im selben Jahr war er beim Berliner Theatertreffen vertreten gewesen, mit Ibsens "John Gabriel Borkman" in einer hochbesetzten Edelboulevard-Variante, er war Hausregisseur in Basel, wo ihn Intendant Andreas Beck förderte und forderte - ein Ergebnis etwa war der fabelhafte Abend "Angels in America", der diese Saison am Münchner Residenztheater wiederaufgenommen wird. Gerade mal gut zwei Jahre war es damals her, dass er, aus Australien kommend, zum ersten Mal in Deutschland inszeniert hatte, die "Orestie" in Oberhausen, dann kam Beck und Stones Karriere ging steil nach oben.

Schon damals, 2016, wusste man, dass er eine Fernsehserie drehen werde. Was man nicht wusste, war, dass Simon Stone dafür seine Verträge mit dem Residenztheater und auch dem Wiener Burgtheater sausen lassen und sein Förderer Andreas Beck auf einmal ohne die geplante Eröffnungspremiere seiner Münchner Intendanz dastehen werde. Seine Operninszenierung in München findet indes statt; diesen Montag hat Erich Wolfgang Korngolds "Die tote Stadt" an der Bayerischen Staatsoper Premiere. Es ist jene Inszenierung, die Stone 2016 in Basel herausbrachte.

Vermutlich braucht man für die Übernahme einer Operninszenierung den Regisseur gar nicht so dringlich, schließlich ist ja alles da. Außerdem kommt es im Opernbetrieb regelmäßig vor, dass Solistinnen oder Solisten kurzfristig einspringen müssen; die werden dann auch mal nur mittels eines Videos mit der Inszenierung vertraut gemacht, wenn es keine Zeit mehr für Proben gibt. Weiter braucht man aber gar nicht über die Herstellung der Münchner Premiere spekulieren, denn deren musikalische Qualität kommt schließlich vom Haus: Kirill Petrenko dirigiert, die beiden Hauptpartien übernehmen Jonas Kaufmann - er gibt als Paul sein Rollendebüt - und Marlis Petersen.

Korngold, Jahrgang 1897, war jung und genialisch, als er sich an die "Tote Stadt" machte. Beim Libretto half ihm noch der Papa, bei der Musik brauchte er keine Hilfe. Die Doppeluraufführung fand 1920 in Hamburg und Köln statt. Korngold war einer jener Komponisten, die Spätromantik mit Moderne und viel eigenem Geschmack verschmolzen und die Zeit zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und Beginn der Nazibarbarei zur spannendsten machten, die die Oper in Deutschland erlebt haben dürfte. Nach 1945 galt genau solche Musik wie die von Korngold als Anachronismus - Korngold blieb in seinem Exil Hollywood und freute sich über zwei Filmmusik-Oscars.

Erst in den Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erwachte wieder ein Interesse an der "Toten Stadt", deren Musik ein grandioser Strom klanglicher Schönheit und psychologischer Wahrheit ist, in der Mitte die zentrale Nummer "Glück, das mir verblieb", unendlich verführerischer Ausdruck von Sehnsucht. Die Oper spielt im von der Welt vergessenen Brügge, Paul trauert um seine verstorbene Frau Marie, verkriecht sich in seinem Haus, einer "Kirche des Gewesenen", begegnet der Tänzerin Marietta, die er als Wiedergängerin der Toten lieben will. In Stones Inszenierung in Basel saß Paul am Ende in der Küche, trank eine Flasche Appenzeller Bier, sang die letzte Reprise der "Glück, das mir verblieb"-Arie und man wusste nicht so recht, bleibt er jetzt einfach hundert Jahre so sitzen, bricht er auf ins Leben oder schläft er erst einmal ganz lange, traumlos, befreit von Erinnerungen.

Stone behandelte damals seine Sänger wie Schauspieler. Er wollte einfach nur erzählen, unzynisch, ohne Ironie, ohne Dekonstruktion, ohne Intellektualismus. Ralph Myers hatte ihm einen schmucklosen, unendliche Einsamkeit ausstrahlenden Bungalow auf die Bühne gestellt, Hausnummer 37. Es gab kein altes, totes, pittoreskes Brügge, nur den Kasten, den man drehen und aufbrechen konnte, dessen Zimmer wie Zellen voneinander separiert werden konnten, in die man hineinschauen konnte - dann sah man Vintage-Design mit Filmplakaten an den Wänden, Antonionis "Blow Up" oder Godards "Pierrot le fou". Vielleicht hängt dort irgendwann einmal auch ein Plakat von einem Simon-Stone-Film.

Pauls Leben in der Erinnerung breitete Stone mit schmerzhafter Präzision aus. Es gab eine Devotionalienkammer voller Fotos und der Perücke der toten Marie. Offenbar war sie an Krebs gestorben, Wiedergängerinnen bevölkerten Pauls Erinnerungstraum, im OP-Hemd, mit Glatze wie nach einer Chemotherapie. Marietta lud Paul zu einem Erinnerungskaraoke, aber vor allem war viel Tod in Pauls Haus, ein Tod, wie er viele Häuser und Wohnungen füllt, wenn der geliebte Mensch nicht mehr da ist. Da wurde die Erzählung einer Oper zu einer Begegnung mit menschlicher Wahrheit, ungeheuer ergreifend und am Ende haltlos bejubelt. Es gibt also gute Gründe, diese Arbeit nach München zu holen, vom hiesigen Publikum dürfte sie ohnehin kaum jemand gesehen haben.

Die tote Stadt, Regie: Simon Stone, Musikalische Leitung: Kirill Petrenko, Montag, 18. November, 19 Uhr, Staatsoper