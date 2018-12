14. Dezember 2018, 18:48 Uhr Musiktheater Keiner will mehr spielen

Der Librettist Wolfgang Adenberg, der Komponist Wilfried Hiller und die Regisseurin Nicole Claudia Weber haben aus dem Kinderbuchklassiker "Momo" ein zeitgemäßes Musiktheaterstück gemacht. Am Gärtnerplatz wird es uraufgeführt

Von Hendrik Oerding

Mit Puppen fängt man Mädchen, denkt der graue Herr. Also trägt er eine der schönsten herbei: Lange blonde Haare, pinkes Kleid, Plateauschuhe. Sie surrt mechanisch und beginnt mit hoher Sopranstimme zu singen "Ich bin Bibigirl, die vollkommene Puppe. Ich will noch mehr Sachen haben!" Das Mädchen antwortet: "Guten Tag, ich heiße Momo". Aber die Puppe singt und singt und singt, Momo kann kein Gespräch mit ihr aufbauen. Eine so langweilige Puppe will sie nicht. Der graue Herr muss verzweifeln, sein Plan geht nicht auf. Momo spricht, die anderen singen, das ist eine Kernidee der neuen Oper am Gärtnerplatztheater, die am Sonntag ihre Uraufführung hat. Schließlich kann das Mädchen aus dem Roman von Michael Ende besser als alle anderen zuhören und so ihre Gesprächspartner zum Reden, oder hier: zum Singen bringen. Die Textbearbeitung ist von Wolfgang Adenberg, die Musik von Wilfried Hiller. Regie führt Nicole Claudia Weber.

Natürlich geht es um das Mädchen mit den pechschwarzen Locken, Momo. Sie lebt in einem Amphitheater und weil sie so gut zuhören kann, verbringen alle Kinder und Erwachsenen gerne Zeit mit ihr, besonders ihre Freunde Gigi Fremdenführer und Beppo Straßenkehrer. Eines Tages tauchen aber die seltsamen grauen Herren auf: Sie reden den Menschen ein, dass sie Zeit sparen sollen. Jeder hat es plötzlich eilig und keiner will mehr spielen oder Spaß haben. Mithilfe des weisen Meisters Hora versucht Momo, die Menschen vor den grauen Herren zu retten. Die Oper ist bereits Wilfried Hillers dritte Umsetzung einer Musik zu Momo. Zwei Bühnenmusiken gingen dem neuen Werk voran, erst für das Marionettentheater Düsseldorf, dann für die Freilichtbühne in Endes Geburtsort Garmisch-Partenkirchen. Dazu kommen etliche Momo-Kompositionen aus anderer Feder. Der Anspruch für ein großes Bühnenwerk zu diesem Stück ist hoch: Die erste Oper zu Momo von Mark Lothar aus dem Jahr 1978 gefiel Ende nicht, er distanzierte sich später von ihr. Momo singt dort Arien, Ende sei aber davon überzeugt gewesen, "dass die Momo-Figur zuhören muss und nicht die ganze Zeit singen darf", sagt Hiller.

Hiller und Ende kannten sich seit Ende der Siebzigerjahre, besuchten sich oft und arbeiteten eng zusammen. So entstand etwa Endes Libretto für das "Traumfresserchen". Außerdem notierte Hiller Liedmelodien, die Ende einfielen - daraus sind nun die Lieder von Gigi Fremdenführer geworden, laut Hiller ein Selbstporträt von Ende: Die Figur ist ein Geschichtenerzähler, träumt vom großen Erfolg - und als sie ihn hat, macht er sie unglücklich. "Am schlimmsten ist es, wenn Träume in Erfüllung gehen", singt Gigi. So sei es auch Michael Ende gegangen, sagt Hiller.

Obwohl Hillers Werk viele musikalische Gattungen enthält, ist er so etwas wie der Star der deutschen Kinderoper. Wobei es dieser Begriff für ihn nicht trifft: "Ich habe noch nie den Begriff Kinderoper verwendet", sagt Hiller. Dennoch werden viele seiner Bühnenwerke mit einem Fokus auf Kinder aufgeführt: "Das Traumfresserchen" von 1991 ist ein Evergreen an der Staatsoper Wien und an vielen anderen deutschsprachigen Theatern - zu dem besonders gerne Eltern mit ihren Kindern kommen. Auf den Plakaten wird Momo als "Familienoper" beworben. "Das trifft es am ehesten. Ich würde aber Musiktheater sagen", betont Hiller. Was macht eine Familienoper zur Familienoper? Sind es kindgerechte Texte, einfache Melodien, kurze Aufführungen? Mozarts Zauberflöte etwa wurde eher unfreiwillig für kindgerecht erklärt, auch wenn die Handlung des zweiten Aktes trotz des Vogelfängers schon die meisten Erwachsenen überfordert. Andere Werke sind mehr oder weniger explizit für Kinder geschrieben: Humperdinck nannte sein "Hänsel und Gretel" ein "Kinderstubenweihfestspiel", wohl bewusst, wer bei diesem Stück noch bis heute besonders oft im Publikum sitzt.

Momo ist dennoch genauso viel oder wenig eine Kinderoper, wie die Romanvorlage von Michael Ende ein Kinderbuch ist. Der Autor lehnte es stets ab, zwischen Werken für Kinder und Erwachsene scharf zu trennen. Wilfried Hiller sagt: "Man muss sich nicht zu Kindern hinunter bücken, sondern die Kinder zu sich heraufholen." Ende wollte für das Kind in ihm selbst schreiben, "und so habe ich es dann für mich später auch gesehen", sagt der Komponist Wilfried Hiller. Das Musiktheaterwerk Momo ist zwar mit etwa zwei Stunden eher lang, die Ausstattung und die aufwendige Bühne sind aber märchenhaft-verspielt, mit einigen Anspielungen auf die heutige Zeit: Ihren Opfern schnallen die grauen Herren etwa Smartwatches um und symbolisieren damit die Gehetztheit, die durch Technik oft entsteht. Das ist eine Botschaft, die wohl für Kinder wie für Erwachsene relevant ist.

Wer aber in Momo geht, um ein leichtes Kinderlied nach dem anderen zu hören, wird mit Sicherheit enttäuscht werden: Hiller bleibt seiner musikalischen Sprache treu, die auch mal herausfordernd sein kann, aber voller interessanter Ideen ist. Weil Hiller den Meister Hora als Konfuzius-Inkarnation sieht, hat dessen Sphäre eine asiatische Tonsprache mit Klangschalen und speziellen Trommeln. Die grauen Herren werden von einem gemischten Chor gesungen, vom Bass bis zum Koloratursopran. Das ist nur logisch, denn die Zeitdiebe der heutigen Zeit können Männer wie Frauen sein.

Ob das Stück nun Familienoper, Kinderoper oder Musiktheater ist - letztendlich entscheidet sich das daran, wie das Publikum das Werk aufnimmt. Und das zeigt sich letztlich, ganz werktreu, mit der Zeit.