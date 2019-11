Daniel Ott, neben Manos Tsangaris die Hälfte der künstlerischen Leitung der Münchner Biennale für Neues Musiktheater, sagt, man sei dankbar für Tipps und Kooperationsangebote. Mit der Staatsoper sei man im Gespräch, mit dem Gärtnerplatztheater aktuell offenbar nicht, vernetzt mit der Stadt und deren Institutionen sei die Biennale 2020 aber durch das Residenztheater, der Volkshochschule und der Ludwig-Maximilians-Universität.

Von 15. bis 29. Mai findet im kommenden Jahr die 17. Ausgabe der Musiktheater-Biennale statt. Anton Biebl ist bei der Pressekonferenz zur ersten Vorstellung des Programms auch sehr stolz auf das "immer noch einzige Festival, das nur Uraufführungen zeigt". Seit der Gründung der Biennale waren es 120, und Biebl offenbart sich so sehr als strahlender Fan des Festivals, dass er auch meint, er kenne keine Stadt dieser Größe, in der es so viel Neue Musik gebe wie in München. Gerade sei der Vertrag von Ott und Tsangaris bis 2022 verlängert worden, und irgendwie klingt Biebl so, als stehe einer weiteren Zukunft diesbezüglich da auch nichts im Weg.

In den beiden ersten Ausgaben des Festivals, die Ott und Tsangaris verantwortet hatten, radelte man am besten fröhlich durch die Stadt und ließ sich erstaunen, auf was für interessante, tönende, installative und richtig szenische Dinge man da so treffen konnte. Im kommenden Jahr wird das Festival ein bisschen weniger kleinteilig und ziemlich politisch sein. "Wo gibt es Auswege", fragt Manos Tsangaris. Ein höheres Maß der Differenzierung von Wahrnehmung sei gefordert. Ott: "Musiktheater ist in der Lage, komplexe Vorgänge zu reflektieren." Das Leitmotiv der Biennale 2020: "The Point Of New Return".

Demnach gibt es ja noch Hoffnung, für die Erde, das Klima, die Gesellschaft. Bewusstsein: Keyti alias Cheikh Séne kommt aus dem Senegal. Im Senegal spielt Hip-Hop eine große Rolle. Kein Politiker kann dort was werden, wenn die 10 000 Rapper des Landes gegen ihn sind. Keyti nun verrappt Fernsehnachrichten - sein "Journal Rappé" bildet den Abschluss des Festivals.

Die meisten Komponistinnen und Komponisten, die die Biennale versammelt, sind eher jung. Eine jedoch wirkt, als habe sie in ihrem langen Leben alles erdacht und gehört, was nun tönt. Younghi Pagh-Paan ist dabei von entzückendster Bescheidenheit und meint, ihr Beitrag zur Kollektivoper "Once To Be Realised", der Eröffnungsproduktion, sei der einer Brückenbauerin. Sie mache "kleine, lustige Sachen" vor dem Vorhang. Zwischen den Teilen von KomponistInnen wie Olga Neuwirth oder Beat Furrer.

Es gibt Dokumentarisches, eine "M - Eine Stadt sucht einen Mörder"-Installation, Partizipation, Queeres und die Liebe zweier Menschen.