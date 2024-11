Der berühmte Musikproduzent Quincy Jones ist tot. Er sei am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Sprecher Arnold Robinson mit. Bekannt wurde Jones unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Stars wie Frank Sinatra und Michael Jackson, für den er zum Beispiel das Album „Thriller“ produzierte. Er starb im Alter von 91 Jahren.