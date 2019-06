30. Juni 2019, 18:34 Uhr Musikfestival Zündelnde Mönche

Metal-Fest mit "Powerwolf" auf Tollwood

Von Ralf Dombrowski

Equilibrium wissen, dass sie nur die Vorband sind. Also versuchen die Maisacher gar nicht erst, in der Tollwood Musikarena die große Show abzuziehen, sondern spielen einen Club-Gig mit reduzierter Ausrüstung. René Berthiaume lässt seine sonst dominierenden Keyboards zugunsten der Gitarre im Flightcase, Robse Dahn growlt solide, aber nicht volle Kraft, das Programm hat wenig Dramaturgie und wird von den Bandhits "Born To Be Epic" und "Blut im Auge" geklammert. Dazwischen werden Haare geschleudert, eher illustrativ, als wirklich überzeugt, denn sie sind ja nur die Vorband. Das macht auch der Mann am Mischpult deutlich. So klar er bei Equilibrium versagte und einen von blubberndem Schlagzeug dominierten Metal-Brei erzeugte, so ausgeglichen klang der Sound bei Powerwolf. Und die Saarbrücker Kollegen hatten dann auch sichtlich Spaß an der Gestaltung ihrer Metal-Messe. Dabei ist ihr Programm ein effektvoll gewebtes Geflecht von Zitaten aus Schubladen der Musikhistorie. Die musikalischen Grundlagen wurzeln im melodischen Metal der Achtzigerjahre, ebenso die geschminkte Inszenierung und die songthematische Verankerung im Mythenschwurbel des südosteuropäischen Hinterlands. Der Sänger Attila Dorn ist ein auf die Rock-Bühne geholter Steinerner Gast, der Keyboarder Falk Maria Schlegel - alles Pseudonyme natürlich - hat viel vom schematischen Live-Aktivismus seines Rammstein-Kollegen Flake, gepost wird szenenüblich V-beinig und mit dem Stiefel auf der Monitorbox. Zuweilen zünden als Mönche verkleidete Rowdies ein paar züngelnde Flämmchen am Bühnenrand oder auf der Orgel an, auch etwas Weihrauch wird geschwenkt. Bei "Demons Are A Girl's Best Friend" dürfen dann alle mitsingen und eigentlich geht es genau darum. Denn beim Power-Metal-Mummenschanz von Powerwolf soll man am Ende nicht mit blutiger Nase nach Hause gehen, sondern sich lieber mit dem Headbanger von nebenan episch verbrüdern. Metal, ein Fest.