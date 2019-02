3. Februar 2019, 18:48 Uhr Musik Wunderbare Kleinode

Evi Keglmaier präsentiert mit Greulix Schrank ihr neues Solo-Album

Von Jürgen Moises

Einen weisen Mann mit Meisen-Wahn hat sicher nicht jeder in der Nachbarschaft. Aber dafür andere Nachbarn, die nerven oder die sich permanent genervt fühlen und gerade dadurch ziemlich nerven. Nur was kann man gegen dieses Übel tun? Man kann sich so wie Evi Keglmaier wünschen, dass die blöden Nachbarn alle irgendwann gemeinsam in das gleiche Viertel ziehen. Oder man kann, das hat die von Projekten wie Zwirbeldirn oder der Hochzeitskapelle bekannte Münchner Musikerin und Sängerin ebenfalls getan, ein Lied darüber schreiben. Im Theater im Fraunhofer hat sie dieses Lied nun als München-Premiere präsentiert (die "Weltpremiere" war im Oktober in Landsberg), zusammen mit den anderen Stücken ihres Solo-Albums, das Anfang April unter dem Namen "Keglmaier" beim Label Trikont erscheint.

Keglmaier, das ist aber nicht nur Evi alleine, die auf der Bühne singt, Bratsche und singende Säge spielt. Sondern es gehört auch noch der Multiinstrumentalist und gewitzte Klangbastler Greulix Schrank dazu. Der ehemalige Schweisser-, Portmanteau- und Iso 68-Schlagzeuger, der an der Schaubühne als Theatermusiker arbeitet, Hörspiele macht und bei den musikalischen Kasperliaden von Café Unterzucker mitwirkt, erweist sich im Konzert als kongenialer Kompagnon. An Instrumenten wie akustischem E-Bass, Metallophon, Harmonium, Daumenklavier oder Maultrommel sowie an Sampler, Loopstation und Live-Elektronik ersetzt er locker eine ganze Band, sorgt für das passende Fundament, für Hintergrundrauschen oder setzt den Songs Klanglichter auf.

Ihre gemeinsamen Songs wie "Die Ballade von der zweiten Sonne" oder "Ich du er sie die" sind wunderbare Miniaturen, mal melancholisch, oft poetisch, genauso klang- wie wortspielerisch und nicht selten auch zum Schmunzeln oder Lachen. Das gilt etwa für das balladeske "Endlager der Herzen" oder "Der schöne Metzger und seine Frau", in dem die beiden mit Lakonie, dadaistischem Wortwitz und passenden Soundeffekten einen, so erfährt man, wohl tatsächlich äußerst ansehnlichen Metzgersmann besingen, den Keglmaier bei einem Konzert kennengelernt hat. Kurze, verspielte, klangmalerische Instrumentalstücke, die gibt es ebenfalls, sowie zwei schöne Balladen des Münchner Schriftstellers Friedrich Ani, darunter ein Lied über die Tresendame Billi.

Verbindendes Element ist bei alldem Evi Keglmaiers hohe, klare Stimme. Dass diese leicht dialektgefärbt klingt, ist, so könnte man sagen, das einzige "volksmusikalische" Element. Denn auch wenn der gefeierte Auftritt, der mangels Material mit dem wiederholten "Metzger" als Zugabe endet, zu den "Volksmusiktagen" gehört: Als Neue Volksmusik möchte man das Ganze eigentlich nicht bezeichnen. Doch was sind diese wunderbar verspielten Kleinode dann? Moderne Couplets im pop-folk-weltmusikalischen Gewand des 21. Jahrhunderts?

Am Ende ist es aber wohl wurscht, wie man es nennt. Weil gute Musik kein Label braucht. Auf das kommende Album darf man sich auf jeden Fall sehr freuen, genauso auf das Release-Konzert am 30. März im Heppel und Ettlich. Und bereits schon in den nächsten Tagen kann man Keglmaier und Schrank im Alten Spital in Viechtach (7.2.) und in der Westtorhalle in Murnau (15. 2.) sehen.