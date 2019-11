Weimar (dpa/th) - Das Kleinkunstfestival "Köstritzer Spiegelzelt" will sich im kommenden Jahr dem Leben und dem Lieben widmen. Vom 7. Mai bis 21. Juni werden dazu 38 Künstler, Bands und Gruppen im Spiegelzelt erwartet, wie die Veranstalter am Freitag in Weimar mitteilten. Sie unterhalten an 42 Abenden mit Musik, Theater und Kabarett.

So beschwört etwa die Sängerin Pe Werner eine Nacht voller Seligkeit, philosophiert der Schauspieler Sky du Mont mit dem Vokalsextett Sjaella über die Liebe und nehmen Sissi Perlinger und Gerd Dudenhöffer das Alter(n) kabarettistisch aufs Korn.

Fast ein Drittel der Künstler tritt den Angaben zufolge das erste Mal im Spiegelzelt auf, darunter auch die Band "Die Seilschaft von Gundermann" und der Komiker und Parodist Jörg Knör.

Da viele Abende immer schon im Vorfeld schnell ausverkauft sind, wird es im nächsten Jahr 60 zusätzliche Plätze geben. Dann wird das Spiegelzelt, das in der Ausstattung an die Zwanzigerjahre erinnert, 560 Gäste fassen. In den vergangenen Jahren zählte das Festival rund 20 000 Besucher.