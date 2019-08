6. August 2019, 09:21 Uhr Musik Mitbegründer der "Village People" ist gestorben

Der Musik-Produzent Henri Belolo ist tot - er hat die Musik-Geschichte der Siebziger entscheidend mitgeprägt. Die Village People waren nicht sein einziger Erfolg.

Der Musikproduzent Henri Belolo ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat sein Sohn bekannt gegeben, teilte die französische Musikrechte-Gesellschaft Sacem mit. Belolo war vor allem dafür bekannt, in den Siebzigern die Disco-Gruppe "Village People" mitbegründet zu haben. Der zweite Gründer, Jaques Morali, verstarb bereits 1991 an den Folgen einer HIV-Erkrankung. Sowohl Belolo als auch Morali wurden in Marokko geboren, lebten und arbeiteten in Frankreich und wanderten schließlich in die USA aus.

Hits wie "Y.M.C.A.", "Macho Man" oder "In the Navy" und die unverkennbare Optik machen die Band Village People bis heute zu Party-Lieblingen. Die Öffentlichkeitswirkung der Gruppe war und ist besonders für die LGBTQ-Gemeinde wichtig. Dabei war Belolo als Mitbegründer - im Gegensatz zu Jacques Morali - heterosexuell. Er sah aber im Schwulen-Image der Village People die Chance, einen besonderen Partystil zum Ausdruck zu bringen.

🕯 Tristesse d’apprendre le décès d’ #HenriBelolo, membre Sacem depuis 1975 en qualité d’auteur-compositeur. Il a contribué à l’essor de la dance, la disco & la house en France en écrivant pour Gala et Eiffel 65 & Village People.

Archives #MuséeSacem : https://t.co/DkYwL55Ls4 pic.twitter.com/gzzznTfvFO — Sacem (@sacem) 5. August 2019

Die Village People existieren noch - und touren auch noch - allerdings in größtenteils neuer Besetzung. Gleichgeblieben sind die Kostüme: Polizist, Bauarbeiter, Indianer, Cowboy, Biker. Die Beziehung zwischen Belolo und den ursprünglichen Mitgliedern der Band ist wohl nicht nur positiv: Der ehemalige Bandleader Victor Willis (Polizei-Outfit) etwa kämpfte gerichtlich um Anteile am Copyright an Songs, die er geschrieben hatte. Darunter auch "Y.M.C.A.", ein Song, den er zusammen mit Jaques Morali geschrieben hatte. Belolo tauchte lange als Co-Autor auf, wurde inzwischen allerdings entfernt.

Der grundlege Einfall für die Village People geht auch auf Morali zurück, dem die Idee einer Band bestehend aus männlichen Stereotypen in einem Club kam. Belolo stieg jedoch recht früh in das Projekt mit ein. Zuvor hatten sie schon zusammen ein anderes erfolgreiches Band-Projekt gegründet: die Disco-Girl-Band "The Ritchie Family", deren erfolgreichster Hit "Arabian Nights" war.

Belolo hat das Musik-Business außerdem auf lange Hand durch sein Musik-Label "Scorpio" beeinflusst - zahlreiche Hits von bekannten Interpreten erschienen dort, darunter auch von 2 Unlimited, Eiffel 65 und Joan Jett. In einem Interview von 1995 sagte Belolo über die Entwicklung der Musik: "Ich glaube wirklich, dass Musik auch Leben ist. Musik kommt, Disco, Dance, New Beat, House, wie immer du es nennst, sie geht, stirbt, und kommt wieder". Und: "Solange Menschen Menschen sind, werden sie es lieben, zu tanzen, und sie werden es lieben, zu guter Musik zu tanzen".