Das Sopransaxofon stimmt eine in Quarten aufgebaute Melodie an, die von der Oud aufgenommen und von der Santur unterlegt wird. Was für den Beobachter halb so spektakulär wäre, fände diese kleine Session nicht auf einer Felskuppe auf dem höchsten Gipfel des Sinai statt, von der die drei Musiker fast abzustürzen drohen. Und das auch noch im leuchtenden Abendrot vor der überwältigenden Kulisse dieses Wüstengebirges. Man denkt da schnell über den immer so etwas zwielichtigen Begriff "Weltmusik" nach, der ja allzu oft so eine Art musikalischen Massentourismus bezeichnet. Anders als bei Quadro Nuevo, obwohl das bayerische Quartett gerne als die erfolgreichste Weltmusik-Band Deutschlands bezeichnet wird. Denn der Holzbläser Mulo Francel, der Bassist und Perkussionist D.D. Lowka, der Akkordeonist Andreas Hinterseher und die Harfenistin Evelyn Huber haben sich nie darauf beschränkt, die Inspiration für ihre musikalischen Stil-Exkursionen zu Hause zusammenzusammeln, sie haben sie sich immer bei direkten Begegnungen vor Ort geholt. Musizieren und Reisen, das hat für sie immer zusammengehört, von Italien und Südosteuropa über Asien bis nach Mexiko oder Argentinien führte die musikalische Spurensuche nach den Volks- und Salonmusiken dieser Welt, immer angetrieben von Bandleader Mulo Francel, der die musikalisch-menschliche Begegnung mitunter fast als extremsportartige Grenzerfahrung inszeniert. Wie jetzt eben auf dem Sinai.

Zugrunde liegt dem neuesten Abenteuer die Partnerschaft mit der Band Cairo Steps des in Frankfurt lebenden ägyptischen Oud-Spielers Basem Darwisch. Man lernte die Kollegen 2016 über den befreundeten Jazz-Pianisten Mattias Frey kennen, auf fast typische Weise: Zum Konzert in der Frankfurter Oper eingeladen, traf man um 18 Uhr beim Soundcheck erstmals aufeinander, um um 20 Uhr gemeinsam zu spielen. Ein spontanes Happening, das freilich alle als beglückend empfanden. Also beschloss man, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Tüftelte ein gemeinsames Repertoire zusammen und bereiste, diesmal gründlich vorbereitet, im Januar 2017 neun Tage lang Ägypten. Das fusionierte Großensemble trat in der deutschen Botschaft und den drei Opernhäusern von Kairo, Alexandria und Damanhour auf, immer mit ägyptischen Gästen wie der Flötistin - und heutige Kulturministerin - Ines Abdeldaiem, Ragy Kamal am Hackbrett-artigen Kanu, Streichern oder dem Sufi-Sänger Sheikh Ehab Younis, ein blinder Geistlicher, dessen Stimme wie auratische Erscheinung jedem durch Mark und Bein ging. Man drehte Videos in Kairo, Giseh und Luxor. Und fand musikalisch wie menschlich immer weiter zueinander.

Detailansicht öffnen Ein harter Aufstieg in beachtliche Höhen, Temperaturunterschiede von fast 40 Grad - solche Strapazen nehmen Evelyn Huber, Basem Darwisch und Mulo Francel (von links) aber gerne auf sich, um im Sonnenuntergang auf dem Mount Catherine einen magischen Moment des Musizierens zu erleben. (Foto: René van der Voorden)

Das Ergebnis war dann, neben einer kleinen Deutschlandtour samt dem Eröffnungskonzert der großen "Pharao"-Ausstellung im Rosenheimer Lokschuppen, das preisgekrönte Album "Flying Carpet". Ein wirklich gelungener, tief empfundener musikalischer Brückenschlag zwischen Okzident und Orient. Wie tief empfunden, konnte man zum Beispiel bei der in Ägypten millionenfach gestreamten Version von Eric Saties Gnossienne No.2 erleben, die die Bands dort zu kleinen Stars machte. Vor allem aber an Kompositionen wie Mulo Francels "Symphony For The Sheik" oder Evelyn Hubers "Nilade", die unter dem Eindruck der Erlebnisse in Ägypten entstanden und noch auf dem Rückflug im Flieger ausnotiert wurden. Jetzt lassen Quadro Nuevo und Cairo Steps diese Reise im Prinzregententheater noch einmal aufleben. Freilich sind ein Mulo Francel wie auch ein Basem Darwisch viel zu abenteuerlustig und neugierig, um eine bloße Wiederholung anzusetzen. Also ersann man wieder einen vorbereitenden Erlebnistrip, diesmal im eingangs beschriebenen kleinen Kreis, nur die beiden und Evelyn Huber.

Der Sinai war diesmal das Ziel, genauer die höchsten Berge Ägyptens rund um das berühmte Katharinenkloster, ein Monument der Christenheit inmitten des muslimischen Kulturkreises. Quartier wurde in Dahab bezogen (nicht im allzu touristischen Sharm el Sheik), dann ging es per Shuttle an der eindrucksvollen Bergwüste und den vielen Militärposten vorbei in ein Beduinen-Camp. Zusammen mit dem Extremsportler und Tour-Veranstalter Galal Zekri aus Kairo und geführt von den Beduinen ging es die beschwerlichen Pfade hinauf zum Gipfel des Mount Catherine in 2700 Meter Höhe, nur die Instrumente (Oud, Reiseharfe und Santur sowie diverse Saxofone) durften auf Kamelen nach oben schaukeln. Dort angekommen wurde vor atemberaubender Kulisse musiziert, zwei dafür geschriebene neue Stücke: "Der Weise" und "The 11th Commandement" - mit Blick auf den Mount Sinai, den Berg Mose, von dem Moses ja angeblich die zehn Gebote holte. Freilich "Es geht ja außer um die Musik auch um ein spirituelles Abenteuer", erklärt Francel. "Über den Umgang mit der Schöpfung sagen die zehn Gebote leider nichts aus. Deshalb suchten wir das elfte: Save the planet!"

Wie immer ergaben sich besondere, ungeplante Momente: Eine Jam Session mit einem Beduinen in den abgelegenen Klostergärten etwa, der auf einem aus drei Stahlsaiten und einem Blechkanister selbstgebastelten Instrument spielte. Alles für die Ewigkeit festgehalten, denn Francel nimmt auf die Trips stets ein Team aus Fotografen, Filmern und Journalisten mit, um die Botschaft zu verbreiten. So sind wieder etliche Elemente zusammengekommen, für das nächste gemeinsame Album, für Francels eigenes Projekt "Mountain Melodies" und auch schon für das Konzert im Prinzregententheater. Wo man hören wird, dass Quadro Nuevo die Musik aus den Weltteilen, die sie bereisen, nie einfach nur nachspielen. Was sie anderswo erfahren, dient als Wortschatz für ihre eigene universale Musiksprache. Das erst ergibt dann Weltmusik im eigentlichen Sinn.

Quadro Nuevo meets Cairo Steps, Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr, Prinzregententheater