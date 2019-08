Stuttgart (dpa) - Sandy Mölling (38), Ex-Popstar der Girl Group "No Angels" und Musical-Darstellerin, will in ihrer neuen Rolle als Päpstin auch auf die untergeordnete Frauenrolle in der Kirche aufmerksam machen. "Viel hat sich schon getan in der Welt, wenn es um die Gleichberechtigung geht", sagte Mölling vor der Premiere des Musicals "Die Päpstin" am Samstagabend in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. "Aber in der Kirche ist es tatsächlich immer noch so, dass es keine weiblichen Positionen oder Frauenmodelle gibt. Verstehen kann ich das nicht."