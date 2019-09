Stuttgart (dpa/lsw) - Einer der erfolgreichsten Liebesfilme kommt als Musical nach Stuttgart - wer in "Ghost" in die Fußstapfen von Patrick Swayze und Demi Moore treten wird, gab Stage Entertainment am Mittwoch bekannt. Hauptdarsteller Riccardo Greco wird Sam Wheat spielen und sich zwischen Realität und Jenseits bewegen: "In der Rolle bin ich zwar ständig präsent auf der Bühne, doch für die anderen Charaktere bin ich unsichtbar", wurde er in einer Mitteilung zitiert. Nachdem Sam bei einem Überfall getötet wurde, kehrt er als Geist zurück, um seine geliebte Molly Jensen (Roberta Valentini) vor weiteren Gefahren zu schützen.

"Diese außergewöhnliche Liebesgeschichte auf die Musicalbühne zu bringen - natürlich mit der berühmten Szene an der Töpferscheibe - ist eine wunderbare Aufgabe", so Hauptdarstellerin Valentini. Schon im Hamburger Operettenhaus auf der Reeperbahn mimten die beiden das berühmte Liebespaar. In Stuttgart soll "Ghost - das Musical" am 7. November Premiere feiern.

Autor Bruce Joel Rubin, der für sein Filmskript einen Oscar erhielt, schrieb auch das Buch für die berühmte Musicalfassung, die 2011 in Manchester uraufgeführt wurde und anschließend auch im Londoner West End und auf dem New Yorker Broadway zu sehen war. Die Musik stammt von Dave Stewart vom britischen Pop-Duo Eurythmics.