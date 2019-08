Schwerin/Ulrichshusen (dpa/mv) - Nach dem überaus positiven Besucher-Echo bei der Premiere im Vorjahr laden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern erneut zum besonderen Klangerlebnis "2 x Hören". Am Hauptspielort des Klassikfestivals in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) stehen von heute an dazu mehrere Konzerte auf dem Programm. In kurzer Folge spielen dabei Solisten und Ensembles die gleichen Werke jeweils in unterschiedlichen Besetzungen, Interpretationen oder neuem Umfeld.