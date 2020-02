Hamburg (dpa) - Die Hamburger Pop-Band Orange Blue plant erst für Anfang 2021 eine große Tour zum neuen Doppelalbum. "Wir haben alles selbst gemacht", sagte Sänger Volkan Baydar der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Viel Geld sei in die Produktion des Doppelalbums geflossen, so dass erst im nächsten Jahr eine Tour möglich werde. "Wir haben zurzeit auch noch so viel zu tun", ergänzte Pianist Vince Bahrdt. In diesem Jahr soll noch ein Live- und ein Best-of-Album veröffentlicht werden, zudem würden sie zu acht oder neun Songs des neuen Albums Videos drehen wollen.

Ein kleiner Trost für die Fans des Livesounds von Orange Blue: "Wir machen eine kleine Radiotour im Februar", sagte Vince. Sie seien aber auch schon auf Location-Suche für das nächste Jahr. Am Freitag (14.2.) veröffentlichen Orange Blue nach 13 Jahren ein neues Doppelalbum "White/Weiss". Bereits im vergangenen Sommer hatte die Band die Single-Auskopplungen "Love is here", "Echter Freund" und "Die Welt steht still" veröffentlicht.