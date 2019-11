Salzwedel (dpa) - Mit einer Mischung aus Pop-Punk und Alternative hat die Band Me on Monday aus Thüringen das Bundesfinale des Musikwettbewerbs "Local Heroes" gewonnen. Die fünf Bandmitglieder setzten sich in der Nacht zu Sonntag in Salzwedel in Sachsen-Anhalt gegen 14 Konkurrenten durch - allesamt Landessieger in ihren Bundesländern. Die Jury kürte Me on Monday zur "Besten Newcomerband 2019", wie die Organisatoren mitteilten. Der Publikumspreis ging an die Band Federhall aus Sachsen-Anhalt. Den Wettbewerb gibt es seit 1990. Nach Veranstalterangaben ist es der deutschlandweit größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Musikbands.