Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Ab dem heutigen Freitag wummern in Südostthüringen wieder die Bässe: Dann startet das "SonneMondSterne"-Festival in Saalburg-Ebersdorf. Bis Sonntag werden täglich 40 000 Besucher erwartet. Am Freitag legt unter anderem der bekannte DJ Oliver Koletzki auf. Auch internationale Stars der elektronischen Tanzmusik stehen in der Nacht zu Samstag an den Reglern: unter anderem DJ Snake und Armin van Buuren.