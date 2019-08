Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Kurz vor dem offiziellen Start des "SonneMondSterne" am Freitagabend haben die Besucher mit Partys auf dem Zeltplatz und Badeausflügen das Elektro-Festival eingeläutet. "Im Großen und Ganzen ist es bisher entspannt", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Schon am Mittwochabend kam es demnach allerdings zu einem Unfall auf dem Zeltplatz in Saalburg-Ebersdorf, bei dem sich eine 24-Jährige schwere Verbrennungen zuzog. Mit ihrem Begleiter hatte sie versucht, einen Grill mit Spiritus zu befeuern. Es kam zu einer Stichflamme, an der sich die Frau so schwer verbrannte, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam.