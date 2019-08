Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Die Besucher auf dem "SonneMondSterne"-Festival in Südostthüringen sind in der Nacht zu Samstag weitgehend vom Unwetter verschont geblieben. Der Regen, der etwa in Erfurt zum Abbruch der Domstufen-Festspiele führte, zog an Saalburg-Ebersdorf vorbei, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Er zog eine positive Bilanz zur ersten Festivalnacht. "Die Leute sind sehr friedlich, sehr entspannt, die wollen feiern und sind alle gut drauf."