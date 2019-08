Saalburg-Ebersdorf (dpa) - Drei Tage und Nächte haben bekannte DJs 40 000 tanzwütige Technofans in Stimmung gebracht, am Sonntagnachmittag ist das Festival "SonneMondSterne" am Ufer des Bleilochstausees zu Ende gegangen. Polizei und Veranstalter sprachen zum Abschluss von einem sehr entspannten und friedlichen Verlauf des Festivals in Südostthüringen, das zu den größten für elektronische Tanzmusik in Deutschland gehört. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Es war nicht so extrem heiß wie im vergangenen Jahr und die Regenfront am Freitag, die in Erfurt zum Abbruch der Premiere der Domstufen-Festspiele führte, verschonte die Technofans.