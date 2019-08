Pütnitz (dpa/mv) - Das "About you Pangea"-Festival startet am Donnerstag in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen). Mit Sport, Workshops und Konzerten soll wieder für vier Tage eine Fantasiewelt am Bodden entstehen. Musikalisch bewegt sich das Programm hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie, es gibt den Veranstaltern zufolge aber auch Soul, Jazz oder Funk zu hören.