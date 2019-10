Plauen/Zwickau (dpa/sn) - Die Musiker des Theaters Plauen-Zwickau spielen künftig unter dem Namen Clara-Schumann-Philharmoniker. Mit Clara Schumann (1819-1896) soll dabei eine Persönlichkeit gewürdigt werden, deren Biografie beide Städte verbindet, teilte das Theater am Dienstag mit. Die Idee sei in den Reihen der Orchestermusiker entstanden, hieß es. Man wolle damit die Identität und das Marketing des Orchesters unterstützen. Die Pianistin und Komponistin Clara Schumann war im Jahr 1824 längere Zeit in Plauen, ihr Ehemann Robert Schumann (1810-1856) wurde in Zwickau geboren. Seinen Namen trägt das Orchester von Chemnitz: die Robert-Schumann-Philharmonie.