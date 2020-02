Neustadt-Glewe (dpa/mv) - Der deutsche Star-DJ Robin Schulz wird beim diesjährigen Airbeat One auflegen, dem mit 195 000 Besuchern an fünf Tagen größten Elektro-Festival im Norden. Der Osnabrücker kehre nach einigen Jahren wieder zurück zum Airbeat One, teilten die Veranstalter am Montag mit. Insgesamt sollen mehr als 75 Künstler vom 8. bis 12. Juli auf dem Flugplatzgelände von Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auftreten. Im Dezember waren bereits Stars der Szene wie Armin van Buuren, Afrojack, David Guetta sowie Dimitri Vegas & Like Mike angekündigt worden. Sechs Monate vor Festivalbeginn sind den Angaben zufolge mehr als 30 000 Tickets verkauft und die ersten Camping-Areale belegt. Das Motto des Festivals lautet in diesem Jahr "Bella Italia". Die Hauptbühne wird gemäß dem jeweiligen Ländermotto aufwendig gestaltet.