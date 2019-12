Neustadt-Glewe (dpa/mv) - DJ-Ikone David Guetta ist erstmals einer der Headliner des Elektro-Festivals "Airbeat One" in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwiglust-Parchim). Als weitere DJs werden unter anderen Armin van Buuren, der anonym auftretende DJ "Marshmello", "Dimitri Vegas & Like Mike" und Steve Aoki bei der 19. Ausgabe des Festivals auflegen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Das "Airbeat One" ist eines der größten norddeutschen Elektro-Musikfestivals. Es findet vom 8. bis zum 12. Juli 2020 unter dem Motto "Italien" statt.