München (dpa) - Der Stardirigent Mariss Jansons hat nach den Worten von Intendant Ulrich Wilhelm Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks zu dem geformt, was sie heute sind: "Sie zählen zu den besten Klangkörpern der Welt. Seine Präzision am Pult und sein von Menschlichkeit geprägter Umgang mit den Musikerinnen und Musikern machten ihn zu einem Ausnahmekünstler", sagte der derzeitige ARD-Vorsitzende am Sonntag. Seinem Einsatz sei es zu verdanken, dass in München in den nächsten Jahren ein neues Konzerthaus entstehen wird. Jansons ist im Alter von 76 Jahren im russischen St. Petersburg gestorben. Er war im lettischen Riga geboren worden und zählte zu den bedeutendsten Dirigenten weltweit. Seit 2003 leitete er das BR-Symphonieorchester.