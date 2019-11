Lübeck (dpa/lno) - Nach 15 Jahren im Palais Rantzau in der Lübecker Altstadt hat das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) sein neues Hauptquartier bezogen. Der neue Standort direkt neben der Kulturwerft Gollan am Ufer der Trave biete eine bessere Infrastruktur und logistische Vorteile, sagte Intendant Christian Kuhnt am Mittwoch. Außerdem besitze das alte Werftgelände eine kreative Energie, die gut zum deutlich verjüngten Festival passe.

Auf rund 1200 Quadratmetern Fläche stehen dem SHMF in dem aus den 1930-er Jahren stammenden Gebäude 26 modern ausgestattete Büro- und Besprechungsräume zu Verfügung. Außerdem bietet das Areal nach Angaben des SHMF mehr Parkplätze und die Möglichkeit, eine höhere Zahl an Ladesäulen für die Elektro- und Hybridflotte des Festivals zu installieren.

Der Besitzer der Kulturwerft, der Unternehmer Thilo Gollan, hat die Räume für einen siebenstelligen Betrag renoviert und an das Festival vermietet. Das Festival passe hervorragend zu den Plänen, weitere Unternehmen der Kulturwirtschaft aus dem ehemaligen Industrieareal anzusiedeln, sagte Gollan. Er hatte das ehemalige Werftgelände in Sichtweite der Altstadt vor rund zehn Jahren erworben und zu einem Veranstaltungszentrum umgestaltet. Dort finden bereits seit 2016 Konzerte des SHMF statt.