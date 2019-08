Leipzig (dpa/sn) - 14 Neu-Thomaner treten am Samstag (15.00) erstmals bei einer Motette in der Leipziger Thomaskirche auf. Der berühmte Knabenchor will unter Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz gemeinsam mit dem Gewandhausorchester Werke des ehemaligen Kantors Johann Sebastian Bach aufführen, wie ein Sprecher des Chors mitteilte. Neben Orgelwerken soll die Bach-Kantate "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (BWV 101) erklingen.