Von Andrian Kreye

Wie wäre es wohl, wenn Frank Ocean den Gassenhauer "Sunny" als Blues singen und Les McCann das Klavier dazu spielen würde? Ein intermillenniales Meisterwerk wäre das. In Zeiten der generativen künstlichen Intelligenz wird aus solchen Hasenbauträumen sehr schnell Musik. Oder etwas in der Art zumindest. Die KI covers.ai erledigt so etwas in wenigen Minuten. McCann-Datei hochladen, "Frank Osheet" anklicken, das angeblich urheberrechtssichere Pseudonym mit dem Frank-Ocean-Cyborg als Icon. Warten. Fertig.