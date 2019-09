Kronberg (dpa/lhe) - Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich feiert die Kronberg Academy das Richtfest ihres neuen Konzertsaals. Zu der Veranstaltung am (morgigen) Sonntag (29. September) werden in der Taunusstadt unter anderem der Dirigent Sir András Schiff, der Geiger Gidon Kremer und die Witwe des weltberühmten Cellisten und Namensgebers Pablo Casals, Marta Casals Istomin, erwartet. Am 3. Oktober hat erstmals die Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Baustelle des "Casals Forums" zu besichtigen. "Wir bauen hier in Kronberg einen Traum", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kronberg Academy, Raimund Trenkler.