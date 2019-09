Kiel (dpa/lno) - Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist am Sonntag nach acht Wochen zu Ende gegangen. Gut 4000 Besucher kamen am Abend zur Aufführung des Filmkonzerts "Disney in concert - Fantasia" in die Kieler Sparkassen-Arena. Die oscarprämierte Filmkomposition aus dem Jahr 1940 gilt als frühe Form des Musikvideos, da Cartoons mit fliegenden Buckelwalen, tanzenden Feen und Micky Maus passend zu Musikstücken angefertigt wurden. Dazu gehören Werke unter anderem von Bach, Beethoven, Tschaikowsky und Dukas. In der Sparkassen-Arena spielte die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung des jungen Dirigenten Christian Schumann.

Das Gesamtwerk gilt als Meilenstein der Filmgeschichte. Zu den Besuchern gehörte auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er dankte für einen "zauberhaften Festivalsommer": "Dass wir beim SHMF immer wieder Neues, Unerwartetes, Bemerkenswertes erleben, macht für mich ganz entscheidend den Reiz dieses Festivals aus". Es habe ein großartiges Programm mit vielen tollen Künstlern geboten.

Das Musikfestival hat sich auch in diesem Jahr seit seinem Start am 6. Juli als Publikumsmagnet erwiesen. Rund 193 000 der 212 000 verfügbaren Konzertkarten wurden verkauft. 165 der 223 Konzerte waren ausverkauft. Die Auslastung betrug damit etwa 91 Prozent.