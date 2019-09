Kiel (dpa/lno) - Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) widmet seine Komponisten-Retrospektive im Festivalsommer des nächsten Jahres dem dänischen Komponisten Carl Nielsen (1865-1931). Dies kündigte Intendant Christian Kuhnt am Sonntagabend an. Der Komponistenschwerpunkt 2020 knüpft laut SHMF an den 100. Jahrestag der Volksabstimmung zum deutsch-dänischen Grenzverlauf an. Im Zentrum des Werks von Nielsen stehen sechs Sinfonien. Diese seien zwar selten im Konzertprogramm vertreten. Bei ihnen handle es sich aber um bemerkenswerte Werke von höchster Qualität.

Das SHMF erforsche im kommenden Festivalsommer außer dem Werk Nielsens auch den Kontext seiner Musik und seinen Einfluss auf die Nachwelt, heißt es weiter. Carl Nielsen sei ein Grenzgänger im besten Sinne gewesen. Er sei stark beeinflusst durch Johannes Brahms gewesen, eng befreundet mit weiteren deutschen Komponisten seiner Zeit und habe sich der deutschen Kultur verbunden gefühlt. Andererseits habe er sich zum dänischen Nationalkomponisten entwickelt. Er gelte heute als der bedeutendste Vertreter skandinavischer Musik neben Edvard Grieg und Jean Sibelius.

"Carl Nielsen ist für uns alle ein Abenteuer im positiven Sinne", sagte Kuhnt. "Es lohnt sich, ihn zu entdecken und ich bin sicher, dass unser Publikum mitgerissen sein wird." Das Schleswig-Holstein Musik Festival war am Sonntag nach acht Wochen zu Ende gegangen. Gut 4000 Besucher kamen am Abend zur Aufführung des Filmkonzerts "Disney in concert - Fantasia" in die Kieler Sparkassen-Arena.