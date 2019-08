Kiel (dpa/lno) - Mit dem Filmkonzert "Disney in concert - Fantasia" geht am heutigen Sonntagabend in Kiel das Schleswig-Holstein Musik Festival zu Ende. Die oscarprämierte Filmkomposition aus dem Jahr 1940 gilt als frühe Form des Musikvideos, da Cartoons passend zu Musikstücken angefertigt wurden. Zu hören sind Werke unter anderem von Bach, Beethoven, Tschaikowsky und Dukas. In der Sparkassen-Arena spielt die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung des jungen Dirigenten Christian Schumann.

Für das am 6. Juli gestartete Schleswig-Holstein Musik Festival wurden nach dessen Angaben rund 193 000 der 212 000 verfügbaren Konzertkarten verkauft. 165 der 223 Konzerte waren ausverkauft. Die Auslastung betrug damit wie im Vorjahr etwa 91 Prozent. Im Mittelpunkt des Festivals standen diesmal die niederländische Geigerin Janine Jansen und der Komponist Johann Sebastian Bach.