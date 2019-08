Jamel (dpa/mv) - In Jamel hat am Freitagabend das Festival "Jamel rockt den Förster" gegen Rechtsextremismus begonnen. In dem kleinen Örtchen bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) gibt es eine starke Neonaziszene, gegen die das Künstlerehepaar Horst und Birgit Lohmeyer mit dem Festival protestiert. "Wir sagen Horst und Birgit Danke, weil sie nicht nur an diesem wunderbaren Tag, sondern an 365 Tagen im Jahr Flagge zeigen gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus", sagte Schirmherrin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Eröffnung. "Sie sind unsere Vorbilder, solche Leute brauchen wir."