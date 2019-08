Kastellaun (dpa) - Das Elektro-Festival "Nature One" ist am Freitagabend im Hunsrück in seine 25. Runde gestartet. Noch bis Sonntag feiern Zehntausende Besucher auf dem Gelände der einstigen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Nach Angaben der Veranstalter gibt es insgesamt 350 DJs und Live Acts, die auch die Geschichte des Festivals widerspiegeln sollen.