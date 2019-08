Hannover (dpa/lni) - Die Sängerin und Songschreiberin Nina Hagen präsentiert am 3. Oktober (19.00 Uhr) im Schauspielhaus in Hannover ein Konzert mit dem Titel "Brecht-Lieder zur Klampfe". Außer den Liedern zu Texten von Bertolt Brecht umfasst das Programm auch Hagens eigene Kompositionen zu Gedichten von Goethe und Else Lasker-Schüler sowie Songs von Bob Dylan, Leonard Cohen und Wolf Biermann. Am selben Tag um 14 Uhr eröffnet im Theatermuseum eine Sonderausstellung über Nina Hagen, die bis zum Konzertbeginn und dann noch einmal eine Stunde nach Ende des Konzertes zu sehen sein wird.