Hamburg (dpa/lno) - Bereits zum 13. Mal lädt das Festival "MS Dockville" an diesem Wochenende Musik- und Kunstbegeisterte auf die Elbinsel in Hamburg-Wilhelmsburg ein. Rund 120 Künstler haben sich angekündigt, um mit Konzerten auf elf Bühnen und Projektinstallationen der sonst so grau anmutenden Industriekulisse an der Elbe einen kreativen Anstrich zu verpassen.