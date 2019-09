Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt wird ein Jahrhunderte dauerndes Orgelkonzert von John Cage (1912-1992) aufgeführt - nun feiert die Stadt den 107. Geburtstag des Komponisten. Acht Musikstücke und acht Texte werden in einer von Zufallsoperationen ermittelten Reihenfolge im Cage-Haus aufgeführt, teilte die Stadt vorab mit. Eingeladen sei unter anderen der Schlagzeuger Jens Düppe mit seinem Trio. Nach der Konzert-Lesung können die Besucher dem aktuellen Klang der 639 Jahre dauernden Aufführung von "ORGAN2/ASLSP" des amerikanischen Musikpioniers in der Burchardi-Kirche lauschen.

Das Stück, das 1987 bei seiner Uraufführung eine knappe halbe Stunde dauerte, wird in Halberstadt entsprechend der Spielanweisung von Cage so langsam wie möglich gespielt. Die Aufführung in Halberstadt begann am 5. September 2001.