Großpösna (dpa/sn) - Mehrere zehntausend Musikfans hat das Highfield Festival am Wochenende an den Störmthaler See gelockt. Drei Tage lang feierten sie auf der Magdeborner Halbinsel bei Großpösna (Landkreis Leipzig) zu Rock, Indie und Hip Hop. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden. "Wir hatten ein wunderschönes 22. Highfield Festival mit 30 000 Besuchern täglich", sagte Steffen Gehder vom Veranstalter Semmel Concerts. Sie hätten für ein entspanntes Festival ohne Probleme und mit viel Spaß gesorgt.

Mehr als 40 Bands und Solokünstler aus dem In- und Ausland wie Jan Dealy oder Thirty Seconds to Mars traten auf. Zum Abschluss am Sonntagabend waren noch Konzerte von The Offspring, Fettes Brot und Steve Aoki geplant.

Das Festival wird auch die nächsten Jahre am Störmthaler See stattfinden. Die Verträge seien bis einschließlich 2021 gesichert, sagte der Hauptamtsleiter der Gemeinde Großpösna, Daniel Strobel. Die Gemeinde könne sich grundsätzlich eine Verlängerung darüber hinaus vorstellen. "Wir wollen und müssen dabei aber die kommenden Entwicklungen auf der Halbinsel im Blick haben."