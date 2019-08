Gotha (dpa/th) - Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven würdigt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach den Komponisten in der kommenden Spielzeit mit Konzerten und einer Stummfilm-Produktion. Die restaurierte Version des Films "Beethoven" aus dem Jahr 1927 ist eine Koproduktion mit den Sendern Arte und ZDF und feiert am 29. Februar 2020 Doppelpremiere in Eisenach und Gotha, wie die Philharmonie am Donnerstag mitteilte. Die Musiker des Orchesters widmen sich dem deutschen Komponisten und Pianisten, der von 1770 bis 1827 lebte, außerdem mit Aufführungen einzelner Sinfonien, Konzerten oder Ouvertüren.