Gärtringen (dpa) - Sie schrieb Hits wie "Hello Again" und textete Schlager für Michelle und Heino, Freddy Quinn und Udo Jürgens: Nun ist die Schlagertexterin Irma Holder im Alter von 93 Jahren in Gärtringen (Baden-Württemberg) gestorben. Dies teilte am Donnerstag das Standesamt des Ortes mit. Zuvor hatte SWR 4 Baden-Württemberg berichtet. Holder, die rund 1000 Titel in Worte gefasst hat, starb bereits am 16. August. Hunderte Songs aus ihrer Feder konnten sich in den Charts platzieren. 2017 wurde sie mit dem Deutschen Musikautorenpreis geehrt.