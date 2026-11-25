Der ehemalige Gitarrist der britischen Gruppe Duran Duran, Andy Taylor, ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Er sei am Montag „nach einem langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs“ friedlich zu Hause im Kreis seiner Familie gestorben, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung seiner Familie und der aus Birmingham stammenden Band.

Taylor war seit der Gründung der New-Wave-Band in den 1980er-Jahren Gitarrist und hatte die Band 2006 verlassen. Duran Duran war in den 1980er-Jahren eine der erfolgreichsten Popbands und zählte zu den Initiatoren einer Poprock-Richtung namens New Romantic. Die Band um Sänger Simon Le Bon schrieb Popklassiker wie „Girls On Film“, „The Wild Boys“, „Hungry Like the Wolf“, „The Reflex“ oder „A View to a Kill“.

Andy Taylor sei von Beginn an Teil von Duran Duran gewesen, heißt es in einer Würdigung der Band: „Vom Moment an, als er aus dem Nordosten nach Birmingham kam mit seiner Gitarre und seinem unerschütterlichen Glauben an das, was aus uns werden könnte, brachte er unauslöschbares Feuer und Schwung in unsere Musik.“ Sein trockener Humor und seine unsentimentale, sachliche Sichtweise hätten die Band in den Zeiten des immensen Erfolgs geerdet.

Vor gut vier Jahren hatte Taylor seine Krankheit bei der Einführungszeremonie der Band in die „Rock ’n’ Roll Hall of Fame“ bekanntgemacht. In einem bei der Veranstaltung in Los Angeles vorgelesenen Brief schrieb er, der Krebs sei unheilbar. Duran Duran wurden damals in die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen.

2006 hatte Taylor die Band im Streit während einer US-Tournee verlassen. Zwischen ihm und den anderen vier Bandmitgliedern sei es zu einer „unüberbrückbaren Kluft“ gekommen, hieß es damals. Dies mache eine weitere Zusammenarbeit unmöglich.